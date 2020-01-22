Рябошапка відкрив справу проти нардепа Киви
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка порушив кримінальне провадження проти народного депутата України Іллі Киви за фактом побиття відвідувача ресторану. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
“У середу, 22 січня 2019 року, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка порушив провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень громадянину народним депутатом України за заявою потерпілого. Згідно із заявою, народний депутат України, перебуваючи в одному з ресторанів Києва 22 січня 2020 року, вдарив потерпілого головою в обличчя”, — сказано у повідомленні.
Відповідні відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).
Зазначається, що, відповідно до законодавства, відкрити провадження щодо народного депутата України може виключно Генеральний прокурор.
Нагадаємо, в Києві у ресторані між народним депутатом та його знайомим виник конфлікт у результаті якого виникла короткотривала бійка.
За попередньою інформацією, мова йде про народного депутата від опозиційної платформи "За життя" Іллю Киву.