Рябошапка открыл дело против нардепа Кивы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка открыл уголовное производство против народного депутата Украины Ильи Кивы по факту избиения посетителя ресторана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
“В среду, 22 января 2019 года, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка возбудил производство по факту нанесения телесных повреждений гражданину народным депутатом Украины по заявлению потерпевшего. Согласно заявлению, народный депутат Украины, находясь в одном из ресторанов Киева 22 января 2020 года, ударил потерпевшего головой в лицо”, — говорится в сообщении.
Соответствующие сведения внесены в единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.1 ст.122 Уголовного кодекса Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение).
Отмечается, что, согласно законодательству, открыть производство в отношении народного депутата Украины может только Генеральный прокурор.
Напомним, в Киеве в ресторане между народным депутатом и его знакомым возник конфликт в результате которого возникла кратковременная драка.
По предварительной информации, речь идет о народном депутате от оппозиционной платформы “За життя” Илье Киве.