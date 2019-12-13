Рябошапка попросив Кабмін збільшити штрафи за порушення пожежної безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Генеральна прокуратура звернулася до Кабінету міністрів України щодо збільшення розміру штрафів за порушення вимог пожежної безпеки. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГПУ.
"Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звернувся до Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука щодо доцільності перегляду штрафних санкцій за порушення вимог пожежної безпеки", - зазначили у Генпрокуратурі.
Наявна відповідальність – штраф для громадян у 8,50-119 грн та посадових осіб – 34-170 грн – не є належним важелем впливу, зазначається в листі Генпрокурора.
Водночас у ГПУ вказали, що цього року пред'явлено 76 позовів про визнання протиправною бездіяльність органів державної влади та місцевого самоврядування з вимогами виправити порушення. Судами вже задоволено 68 таких позовів. Зокрема, Харківським окружним адміністративним судом задоволено позов місцевої прокуратури з вимогою усунути порушення у сфері пожежної безпеки в Харківському гідрометеорологічному технікумі Одеського державного екологічного університету, в якому навчається 305 дітей.
Нагадаємо, тему боротьби з порушеннями пожежної безпеки знову порушили після трагедії у коледжі в Одесі, де у результаті пожежі загинуло 16 людей. Зокрема, у поліції розповіли, що в одеському коледжі, де сталася смертельна пожежа, не було вогнегасників.