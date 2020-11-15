Руйнівний тайфун забрав життя вже 67 людей на Філіппінах
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У результаті одного з найсмертоносніших тайфунів - "Вамко" (Vamco) - в цьому році на Філіппінах загинули щонайменше 67 осіб. Про це повідомляє видання SCMP, передає УНН.
“Кількість загиблих від найстрашнішого циклону, який обрушився на Філіппіни в цьому році, зросла до 67, в той же час багато районів північного регіону залишаються відрізаними”, - йдеться в повідомленні.
Наразі президент Філіппін Родріго Дутерте вилетів до провінції Тугегарао, щоб оцінити ситуацію в регіоні Долини Кагаян, яка була сильно затоплена після того, як тайфун обрушився на острів Лусон, включаючи столицю, Манілу.
Повідомляється, що 22 смертельних випадки були зафіксовані в Кагаяні, 17 в південних провінціях Лусон, 8 в метро Маніли, і 20 в двох інших регіонах.
Також 20 людей все ще вважаються зниклими безвісти і майже 26 000 будинків були пошкоджені тайфуном.
Нагадаємо, що руйнівний тайфун обрушився на Філіппіни.