Руйнівний тайфун забрав життя вже 67 людей на Філіппінах

“Кількість загиблих від найстрашнішого циклону, який обрушився на Філіппіни в цьому році, зросла до 67, в той же час багато районів північного регіону залишаються відрізаними”, - йдеться в повідомленні.

Наразі президент Філіппін Родріго Дутерте вилетів до провінції Тугегарао, щоб оцінити ситуацію в регіоні Долини Кагаян, яка була сильно затоплена після того, як тайфун обрушився на острів Лусон, включаючи столицю, Манілу.

Повідомляється, що 22 смертельних випадки були зафіксовані в Кагаяні, 17 в південних провінціях Лусон, 8 в метро Маніли, і 20 в двох інших регіонах.

Також 20 людей все ще вважаються зниклими безвісти і майже 26 000 будинків були пошкоджені тайфуном.

Нагадаємо, що руйнівний тайфун обрушився на Філіппіни.



