Разрушительный тайфун унес жизни уже 67 человек на Филиппинах
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В результате одного из самых смертоносных тайфунов - "Вамко" (Vamco) - в этом году на Филиппинах погибли по меньшей мере 67 человек. Об этом сообщает издание SCMP, передает УНН.
"Количество погибших от самого страшного циклона, который обрушился на Филиппины в этом году, возросло до 67, в то же время многие районы северного региона остаются отрезанными", - говорится в сообщении.
Сейчас президент Филиппин Родриго Дутерте вылетел в провинции Тугегарао, чтобы оценить ситуацию в регионе Долины Кагаян, которая была сильно затоплена после того, как тайфун обрушился на остров Лусон, включая столицу, Манилу.
Сообщается, что 22 смертельных случая были зафиксированы в Кагаяне, 17 в южных провинциях Лусон, 8 в метро Манилы, и 20 в двух других регионах.
Также 20 человек все еще считаются пропавшими без вести и почти 26 000 домов были повреждены тайфуном.
Напомним, что разрушительный тайфун обрушился на Филиппины.