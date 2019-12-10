Румунія створює умови для реверсних поставок із "Турецького потоку" до Молдови та України - ICIS
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Румунський оператор Transgaz хоче втричі збільшити обсяг потужностей, запропонованих до бронювання на імпорту газу до України на 20 січня 2020 року. Про це повідомляє ICIS, інформує УНН.
За інформацією агенції ICIS, наступного понеділка, 16 грудня, на найближчому аукціоні регіональної платформи RBP румунський оператор ГТС Transgaz, ймовірно, запропонує до продажу на цьому напрямку трохи більше 150 ГВт-год на добу, або 14 млн куб м на 20 січня 2020 року.
"Transgaz запропонував таку ж місячну потужність на 20 січня 2020 року для реверсних потоків газу з Болгарії до Румунії у пункті "Негру Вода 1-Кардам". Потужність Трансбалканського трубопроводу у пункті сполучення "Ісакча 1-Орлівка" (кордон з Україною) не буде виділено самостійно, а буде запропоновано разом із потужностями у пункті "Негру-Вода 1-Кардам", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що першочергово у Transgaz хотіли запропонувати лише 4,4 млн куб м на добу для кожного з двох прикордонних пунктів, але джерела повідомили, що такі обсяги не задовольняють попиту для України та Молдови.
"Молдова потрує приблизно 9-10 млн куб м на добу, а для Одеської області України знадобиться близько 4-5 млн куб м", - повідомив один із трейдерів агенції.
У ICIS допускають, що новими контрактами Україна зберігатиме свій транзит до країн Центральної Європи, однак втратить до Південно-Східної Європи та Туреччини, до яких газ із РФ буде надходити через "Турецький потік".
Зазначається, що як тільки "Турецький потік" запрацює, російський газ поставлятиметься у реверсі з Туреччини до Болгарії та Румунії, а потім в Україну, звідки через пункт "Ісакча 1-Орлівка" газ буде доставлятися до Молдови та частини Одеської області.
Як повідомляється в УНН, Болгарія назвала дату реалізації "Турецького потоку".