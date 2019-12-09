Болгарія назвала дату реалізації "Турецького потоку"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Болгарії заявили про готовність до реалізації газового проекту "Турецький потік" з 1 січня 2020 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання "24chasa".
Так, 21 жовтня було введено в експлуатацію 11-кілометровий газопровід від турецького кордону та перерозподільна станція газу на території Болгарії. Таким чином, "Балканський потік" з’єднався з "Турецьким потоком".
Виконавчий директор "Булгартрансгазу" Володимир Малінов зазначив, що "Болгарський потік" готовий до поставки газу в Грецію і Північну Македонію з трубопроводу "Турецький потік".
Він підкреслив, що болгарська сторона підготовлена до постачання газу навіть у випадку зупинки транзиту з Росії в Болгарію по "Трансбалканському газопроводу" через Україну. Глава "Булгартрансгазу" розповів, що 11-кілометрова ділянка "Болгарського потоку" почне заповнюватися сировиною на своїй території, а турецький газопровід - на 140-кілометровій ділянці. Він висловив надію, що болгарська ділянка буде готова до 15 грудня.
"30 листопада Туреччина зробила "золотий" зварювальний шов, що з'єднав "Турецький потік" з нашим газопроводом "Балканський потік", - повідомив Малінов.
Крім того, він уточнив, що 31 травня буде завершена прокладка труб до кордону з Сербією на ділянці газопроводу "Балканський потік", який становить 308 кілометрів.
Нагадаємо, раніше суд Болгарії дозволив будівництво газопроводу "Турецький потік".
Як раніше повідомлялося в УНН, Болгарія побудує магістраль для російського газу до Сербії через кордон з Туреччиною. Над проектом працюватимуть три компанії - російський "Газпром", болгарський "Булгаргаз" та шведський MET.
Завдяки проекту Болгарія зможе розширити "Турецький потік" не лише до Сербії, але й до Угорщини та Австрії.