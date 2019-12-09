Болгария назвала дату реализации "Турецкого потока"

Так, 21 октября было введено в эксплуатацию 11-километровый газопровод от турецкой границы и перераспределительная станция газа на территории Болгарии. Таким образом, "Балканский поток" соединился с "Турецким потоком".

Исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов отметил, что "Болгарский поток" готов к поставке газа в Грецию и Северную Македонию из трубопровода "Турецкий поток".

Он подчеркнул, что болгарская сторона подготовлена к поставкам газа даже в случае остановки транзита из России в Болгарию по "трансбалканском газопроводе" через Украину. Глава "Булгартрансгаза" рассказал, что 11-километровый участок "Болгарского потока" начнет заполняться сырьем на своей территории, а турецкий газопровод - на 140-километровом участке. Он выразил надежду, что болгарский участок будет готов к 15 декабря.

"30 ноября Турция сделала "золотой" сварочный шов, соединивший "Турецкий поток" с нашим газопроводом "Балканский поток", - сообщил Малинов.

Кроме того, он уточнил, что 31 мая будет завершена прокладка труб к границе с Сербией на участке газопровода "Балканский поток", который составляет 308 километров.

Напомним, ранее суд Болгарии разрешил строительство газопровода "Турецкий поток".



Как ранее сообщалось в УНН, Болгария построит магистраль для российского газа в Сербию через границу с Турцией. Над проектом будут работать три компании - российский "Газпром", болгарский "Булгаргаз" и шведский MET.

Благодаря проекту Болгария сможет расширить "Турецкий поток" не только в Сербию, но и в Венгрию и Австрию.