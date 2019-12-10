Румыния создает условия для реверсных поставок из "Турецкого потока" в Молдову и Украину - ICIS

По информации агентства ICIS, в понедельник, 16 декабря, на ближайшем аукционе региональной платформы RBP румынский оператор ГТС Transgaz, вероятно, предложит к продаже на этом направлении чуть более 150 ГВт-ч в сутки, или 14 млн куб м на 20 января 2020 года.

"Transgaz предложил такую же месячную мощность на 20 января 2020 года для реверсных потоков газа из Болгарии в Румынию в пункте "Негру Вода 1-Кардам". Мощность Трансбалканского трубопровода в пункте сообщения "Исакча 1-Орловка" (граница с Украиной) не будет выделено самостоятельно, а будет предложено вместе с мощностями в пункте "Негру Вода 1-Кардам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в первую очередь в Transgaz хотели предложить только 4,4 млн куб м в сутки для каждого из двух пограничных пунктов, но источники сообщили, что такие объемы не удовлетворяют спрос для Украины и Молдовы.

"Молдова отравил примерно 9-10 млн куб м в сутки, а для Одесской области Украины понадобится около 4-5 млн куб м", - сообщил один из трейдеров агентства.

В ICIS допускают, что новыми контрактами Украина сохранит свой транзит в страны Центральной Европы, однако потеряет в Юго-Восточную Европу и Турцию, в которых газ с РФ будет поступать через "Турецкий поток".

Отмечается, что как только "Турецкий поток" заработает, российский газ будет поставляться в реверсе из Турции в Болгарию и Румынию, а затем в Украину, откуда через пункт "Исакча 1-Орловка" газ будет доставляться в Молдову и части Одесской области.

Как сообщается в УНН, Болгария назвала дату реализации "Турецкого потока".