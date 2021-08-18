Румунія прийме участь у саміті "Кримської платформи"

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“Ігор Жовква ознайомив співрозмовника з підготовкою до інавгураційного саміту Кримської платформи та його змістовним наповненням. Зі свого боку Леонард Орбан підтвердив незмінність підтримки Румунією суверенітету й територіальної цілісності України, а також наголосив на тому, що румунська сторона буде представлена на цьому важливому заході на високому рівні”, — йдеться в повідомленні Офісу президента.

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Окрема увага була приділена реалізації Україною дієвих зусиль задля досягнення стратегічної мети — вступу до Європейського Союзу.

“Відбувся обмін думками щодо важливості фіксації європейської перспективи України та подальшої підтримки цієї ідеї з боку Румунії”, — зазначили в пресслужбі ОП.

Ігор Жовква та Леонард Орбан обговорили стан опрацювання низки двосторонніх проектів, зокрема у сфері інфраструктури та прикордонного співробітництва, спрямованих на посилення зв’язків між Україною та Румунією.

Співрозмовники позитивно оцінили взаємні кроки щодо пожвавлення двосторонньої співпраці у сферах, що становлять спільний інтерес.

“Вони також погодилися з важливістю подальшої підтримки високої динаміки двосторонніх контактів задля прогресу у врегулюванні окремих чутливих питань українсько-румунського порядку денного”, — підсумували в ОП.

Додамо

Раніше, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що кількість учасників саміту “Кримська платформа” зросла до 42 країн.