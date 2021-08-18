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Актуальное
Румыния примет участие в саммите "Крымской платформы"

Румыния примет участие в саммите "Крымской платформы"

Киев  •  УНН

 • 14011 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква провел телефонный разговор с советником Президента Румынии по европейским делам Леонардом Орбаном. В частности, Орбан сообщил, что румынская сторона будет представлена на саммите "Крымской платформы", информирует УНН.

Цитата

“Игорь Жовква ознакомил собеседника с подготовкой к саммиту инаугурации Крымской платформы и его содержательным наполнением. Со своей стороны Леонард Орбан подтвердил неизменность поддержки Румынией суверенитета и территориальной целостности Украины, а также отметил, что румынская сторона будет представлена на этом важном мероприятии на высоком уровне”, — говорится в сообщении ОПУ.

Детали

Отдельное внимание было уделено реализации Украиной действенных усилий для достижения стратегической цели — вступления в Европейский Союз.

“Состоялся обмен мнениями о важности фиксации европейской перспективы Украины и дальнейшей поддержки этой идеи со стороны Румынии”, — отметили в пресс-службе ОП.

Игорь Жовква и Леонард Орбан обсудили состояние разработки ряда двусторонних проектов, в частности в сфере инфраструктуры и приграничного сотрудничества, направленных на усиление связей между Украиной и Румынией.

Собеседники положительно оценили взаимные шаги по оживлению двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

“Они также согласились с важностью дальнейшей поддержки высокой динамики двусторонних контактов для прогресса в урегулировании отдельных чувствительных вопросов украинского-румынской повестки дня”, — подытожили в ОП.

Добавим

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что количество участников саммита “Крымская платформа” возросло до 42 стран.

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