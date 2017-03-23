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Рух транспорту на місці вбивства Д.Вороненкова у Києві перекрито

Рух транспорту на місці вбивства Д.Вороненкова у Києві перекрито

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Рух транспорту на вулиці Пушкінській у Києві перекрито, а на бульварі Тараса Шевченка — обмежений. Про це кореспонденту УНН, який перебуває на місті подій, повідомили патрульні.

Патрульні не дали чіткої відповіді на питання, як довго буде перекритий рух транспорту, відзначивши, що воно триватиме стільки, скільки буде потрібно для проведення слідчих дій.

Зараз тіло Д.Вороненкова все ще лежить на вулиці. Поліція закрила його чорною плівкою.

Через перекриття частини тротуару, пішоходи вимушені виходити на проїжджу частину, що створює додаткові ускладнення для руху машин.

Як повідомляв УНН, у Києві 23 березня застрелили колишнього депутата російського парламенту Дениса Вороненкова.

Українські Національні Новини

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