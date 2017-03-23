Движение транспорта на месте убийства Д.Вороненкова в Киеве перекрыто

Патрульные не дали четкого ответа на вопрос, как долго будет перекрыто движение транспорта, отметив, что оно продлится столько, сколько потребуется для проведения следственных действий.

Сейчас тело Д.Вороненкова все еще лежит на улице. Полиция закрыла его черной пленкой.

Из-за перекрытия части тротуара, пешеходы вынуждены выходить на проезжую часть, что создает дополнительные осложнения для движения машин.

Как сообщал УНН, в Киеве 23 марта застрелили бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова.