Рух столичним Хрещатиком відновили

"Рух Хрещатиком відновлено", - повідомили у КМДА.

Нагадаємо, протестувальники перекрили вулицю Хрещатик у центрі Києва близько 12:30.

Перекрито було проїзд у кварталі між вулицями Прорізна і Богдана Хмельницького.

Так, перекрили Хрещатик інвестори недобудованих ЖК.

Коментуючи ситуацію, через які люди вийшли на мітинг, мер Києва Віталій Кличко зазначив, що зроблений аудит будівництва всіх трьох житлових комплексів. "Зараз результати аудиту – на розгляді в МВС, СБУ та Нацбанку. Протягом двох тижнів буде запропонований алгоритм добудови житла для ошуканих інвесторі", – вказав Віталій Кличко, якого цитує пресслужба КМДА.