Протестувальники перекрили столичний Хрещатик
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Протестувальники перекрили вулицю Хрещатик у центрі Києва, передає УНН.
Перекрито проїзд у кварталі між вулицями Прорізна і Богдана Хмельницького.
Так, перекрили Хрещатик інвестори недобудованих ЖК.
Також раніше сьогодні під Верховною Радою підприємці збиралися на акцію проти карантинних обмежень та фіскалізації малого й мікробізнесу.
Нагадаємо, що у столиці біля будівлі Верховної Ради 17 листопада відбувалася акція протесту "SaveФОП". Було затримано одного учасника мітингу - чоловіка з Тернопільської області.
Зазначимо, що учасники акції вимагають скасування "карантину вихідного дня", а також виступають за відстрочку введення обов’язкового використання касових апаратів.