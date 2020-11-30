Протестующие перекрыли столичный Крещатик
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Протестующие перекрыли улицу Крещатик в центре Киева, передает УНН.
Перекрыт проезд в квартале между улицами Прорезная и Богдана Хмельницкого.
Так, перекрыли Крещатик инвесторы недостроенных ЖК.
Также ранее сегодня под Верховной Радой предприниматели собирались на акцию против карантинных ограничений и фискализации малого и микробизнеса.
Напомним, что в столице у здания Верховной Рады 17 ноября проходила акция протеста "SaveФОП". Был задержан один участник митинга - мужчина из Тернопольской области.
Отметим, что участники акции требуют отмены "карантина выходного дня", а также выступают за отсрочку введения обязательного использования кассовых аппаратов.