Протестующие перекрыли столичный Крещатик

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 35083 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 62978 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 103478 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 108856 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 122549 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 155249 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 201934 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 196209 просмотра

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Протестующие перекрыли столичный Крещатик

Протестующие перекрыли столичный Крещатик

Киев  •  УНН

 • 26428 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Протестующие перекрыли улицу Крещатик в центре Киева, передает УНН.

Перекрыт проезд в квартале между улицами Прорезная и Богдана Хмельницкого.

Так, перекрыли Крещатик инвесторы недостроенных ЖК.

Также ранее сегодня под Верховной Радой предприниматели собирались на акцию против карантинных ограничений и фискализации малого и микробизнеса.

Напомним, что в столице у здания Верховной Рады 17 ноября проходила акция протеста "SaveФОП". Был задержан один участник митинга - мужчина из Тернопольской области.

Отметим, что участники акции требуют отмены "карантина выходного дня", а также выступают за отсрочку введения обязательного использования кассовых аппаратов.

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