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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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4 марта, 01:40 • 67798 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 104604 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 109718 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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3 марта, 15:41 • 122980 просмотра

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Движение по столичному Крещатику восстановили

Движение по столичному Крещатику восстановили

Киев  •  УНН

 • 12150 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Движение транспорта по улице Крещатик, ранее перекрытую из-за митингующих, в центре Киева восстановили. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные пресс-службы КГГА.

"Движение по Крещатику возобновлено", - сообщили в КГГА.

Напомним, протестующие перекрыли улицу Крещатик в центре Киева около 12:30.

Перекрыт был проезд в квартале между улицами Прорезная и Богдана Хмельницкого.

Так, перекрыли Крещатик инвесторы недостроенных ЖК.

Комментируя ситуацию, из-за которой люди вышли на митинг, мэр Киева Виталий Кличко отметил, что сделан аудит строительства всех трех жилых комплексов. "На данный момент результаты аудита - на рассмотрении в МВД, СБУ и Нацбанка. В течение двух недель будет предложен алгоритм достройки жилья для обманутых инвесторы", - отметил Виталий Кличко, которого цитирует пресс-служба КГГА.

Украинские Национальные Новости

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