Движение по столичному Крещатику восстановили
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Движение транспорта по улице Крещатик, ранее перекрытую из-за митингующих, в центре Киева восстановили. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные пресс-службы КГГА.
"Движение по Крещатику возобновлено", - сообщили в КГГА.
Напомним, протестующие перекрыли улицу Крещатик в центре Киева около 12:30.
Перекрыт был проезд в квартале между улицами Прорезная и Богдана Хмельницкого.
Так, перекрыли Крещатик инвесторы недостроенных ЖК.
Комментируя ситуацию, из-за которой люди вышли на митинг, мэр Киева Виталий Кличко отметил, что сделан аудит строительства всех трех жилых комплексов. "На данный момент результаты аудита - на рассмотрении в МВД, СБУ и Нацбанка. В течение двух недель будет предложен алгоритм достройки жилья для обманутых инвесторы", - отметил Виталий Кличко, которого цитирует пресс-служба КГГА.