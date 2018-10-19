Рух поїздів на синій гілці київського метрополітену відновлено
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Рух поїздів на синій гілці київського метрополітену відновлено. Про це повідомила прес-служба КП “Київський метрополітен”, передає УНН.
"Увага! Синя гілка! Рух відновлено у звичайному режимі. Всі станції працюють. Поїзд з поломкою знято у депо для з'ясування причини несправності. Перепрошуємо за тимчасові незручності!" - сказано у повідомлені.
Сьогодні вранці на синій гілці київського метрополітену зламався поїзд, рух був тимчасово обмежений.
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Як повідомляв УНН, 9 вересня у Києві на синій гілці метро стався збій у русі через пасажира на колії.
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