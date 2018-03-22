Рух метро у Києві зупинили через пасажира на колії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. На червоній гілці метрополітену у Києві призупинили рух вагонів через те, що пасажир потрапив на колії. Про це повідомили у КП "Київський метрополітен" у Facebook, передає УНН.
“Червона гілка. По станції "Дніпро" пасажир на колії. Людину підняли, рух відновлено. З пасажиром працюють медики”, — повідомили на підприємстві.
Як повідомляв УНН, у четвер ввечері у Києві на станції “Хрещатик” призупинили рух, пасажирів зняли з потягу.