Движение метро в Киеве остановили из-за пассажира на рельсах
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. На красной ветке метрополитена в Киеве приостановили движение вагонов из-за того, что пассажир попал на пути. Об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен" в Facebook, передает УНН.
"Красная ветка. По станции "Днепр" пассажир на пути. Человека подняли, движение восстановлено. С пассажиром работают медики", - сообщили на предприятии.
Как сообщал УНН, в четверг вечером в Киеве на станции "Крещатик" приостановили движение, пассажиров сняли с поезда.