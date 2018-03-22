Движение метро в Киеве остановили из-за пассажира на рельсах

"Красная ветка. По станции "Днепр" пассажир на пути. Человека подняли, движение восстановлено. С пассажиром работают медики", - сообщили на предприятии.

Как сообщал УНН, в четверг вечером в Киеве на станции "Крещатик" приостановили движение, пассажиров сняли с поезда.