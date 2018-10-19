На синій гілці київського метро зламався поїзд, рух частково обмежено
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. На синій гілці київського метрополітену зламався поїзд, рух тимчасово обмежений. Про це повідомила прес-служба КП “Київський метрополітен”, передає УНН.
"Увага! Синя гілка. Поломка поїзда по станції "Почайна". Рух поїздів організовано від "Героїв Дніпра" до "Оболоні" та від "Теремків" до "Контрактової площі". Перепрошуємо за тимчасові незручності", - сказано у повідомлені.
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Як повідомляв УНН, 9 вересня у Києві на синій гілці метро стався збій у русі через пасажира на колії.
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