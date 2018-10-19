На синій гілці київського метро зламався поїзд, рух частково обмежено

"Увага! Синя гілка. Поломка поїзда по станції "Почайна". Рух поїздів організовано від "Героїв Дніпра" до "Оболоні" та від "Теремків" до "Контрактової площі". Перепрошуємо за тимчасові незручності", - сказано у повідомлені.



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Як повідомляв УНН, 9 вересня у Києві на синій гілці метро стався збій у русі через пасажира на колії.



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