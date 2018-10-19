На синей ветке киевского метро сломался поезд, движение частично ограничено

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 41308 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 112824 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 120861 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 160012 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150030 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139178 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129686 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 176121 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118211 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141741 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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На синей ветке киевского метро сломался поезд, движение частично ограничено

На синей ветке киевского метро сломался поезд, движение частично ограничено

Киев  •  УНН

 • 22719 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. На синей ветке киевского метрополитена сломался поезд, движение временно ограничено. Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен", передает УНН.

"Внимание! Синяя ветка. Поломка поезда по станции "Почайна". Движение поездов организовано от "Героев Днепра" до "Оболони" и от "Теремков" до "Контрактовой площади". Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В киевском метро умер человек

Как сообщал УНН, 9 сентября в Киеве на синей ветке метро произошел сбой в движении из-за пассажира на рельсах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Движение метро в Киеве остановили из-за пассажира на рельсах

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