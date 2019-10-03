Рух через пункт пропуску на кордоні з Угорщиною заблокували
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Протестувальники частково заблокували рух через пункт пропуску "Чоп (Тиса) - Загонь" на кордоні з Угорщиною. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
"Інформуємо, що з 9:30 рух транспортних засобів на в'їзд в Україну через пункт пропуску "Тиса" частково заблоковано громадянами, які не погоджуються виконувати норми митного законодавства", - повідомили прикордонники.
У відомстві закликали громадян, які планують поїздки за кордон, врахувати цю інформацію та, за можливості, планувати подорож через інші пункти пропуску.
Як вказали в управлінні, станом на 12 годину у ПП "Чоп (Тиса) - Загонь" у чергах перебували 60 автомобілів. У ПП "Дзвінкове - Лонья" - 5, ПП "Косино - Барабаш" - 15.
Нагадаємо, зранку 3 жовтня у чергах на кордоні з Угорщиною застрягли близько 100 автомобілів.