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Движение через пункт пропуска на границе с Венгрией заблокировали

Киев • УНН

 • 31469 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Протестующие частично заблокировали движение через пункт пропуска "Чоп (Тиса) - Захонь" на границе с Венгрией. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Движение через пункт пропуска на границе с Венгрией заблокировали

"Информируем, что с 9:30 движение транспортных средств на въезд в Украину через пункт пропуска "Тиса" частично заблокировано гражданами, не соглашающимися выполнять нормы таможенного законодательства", - сообщили пограничники.

В ведомстве призвали граждан, которые планируют поездки за границу, учесть эту информацию и, по возможности, планировать путешествие через другие пункты пропуска.

Как указали в управлении, по состоянию на 12:00 в ПП "Чоп (Тиса) - Захонь" в очередях находились 60 автомобилей. В ПП "Звонково - Лонья" - 5, ПП "Косино - Барабаш" - 15.

Напомним, утром 3 октября в очередях на границе с Венгрией застряли около 100 автомобилей.

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