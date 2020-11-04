Рубан: столиця має шанс потрапити у "червону" зону наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Через погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірусну хворобу COVID-19, у столиці можуть бути впроваджені додаткові обмеження. А за умови подальшого зростання кількості хворих, Київ має шанси опинитись у "червоній" карантинній зоні. Про це УНН повідомив начальник ГУ Держпродспоживслужби у місті Києві Олег Рубан.
Коментуючи ситуацію із захворюваністю у столиці, співрозмовник зазначив, що "можливо, будуть впроваджені деякі обмеження, але вони будуть локальні".
"Це окремі профілактичні протиепідемічні заходи по різним напрямкам. Сьогодні ми знаходимось у "помаранчевій" зоні, і ситуація погіршується. Необхідно впроваджувати деякі профілактичні заходи. Я думаю, що у п’ятницю будуть прийняті рішенням міста заходи, які зараз ми напрацьовуємо. Основна мета сьогодні – це робота з вогнищами (захворювання – ред.), робота з лікувально-профілактичними закладами і забезпечення лабораторної діагностики", - пояснив він.
На запитання про те, чи далеко столиці до "червоної" зони, Рубан відповів – "Ні".
"Ми можемо туди потрапити на наступному тижні, якщо ситуація буде розвиватись таким чином", - зазначив начальник ГУ Держпродспоживслужби.
Водночас, на запитання про те, чи можливе закриття метро у столиці, він заявив що "це останнє, що може бути".
Нагадаємо, в Україні на 8:30 4 листопада зафіксовано вже 420 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - абсолютний антирекорд для країни у понад 9,5 тисяч. За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 було зареєстровано, зокрема, у місті Києві – 856 нових хворих.