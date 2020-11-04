Рубан: столица имеет шанс попасть в "красную" зону на следующей неделе

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19, в столице могут быть внедрены дополнительные ограничения. А при условии дальнейшего роста количества больных, Киев имеет шансы оказаться в "красной" карантинной зоне. Об этом УНН сообщил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

Комментируя ситуацию с заболеваемостью в столице, собеседник отметил, что "возможно, будут внедрены некоторые ограничения, но они будут локальными".

"Это отдельные профилактические противоэпидемические мероприятия по различным направлениям. Сегодня мы находимся в "оранжевой" зоне, и ситуация ухудшается. Необходимо внедрять некоторые профилактические меры. Я думаю, что в пятницу будут приняты решением города мероприятия, которые сейчас мы разрабатываем. Основная цель сегодня - это работа с очагами (заболевания - ред.), работа с лечебно-профилактическими учреждениями и обеспечение лабораторной диагностики", - пояснил он.

На вопрос о том, далеко ли столице до "красной" зоны, Рубан ответил - "Нет".

"Мы можем туда попасть на следующей неделе, если ситуация будет развиваться таким образом", - отметил начальник ГУ Госпродпотребслужбы.

В то же время, на вопрос о том, возможно ли закрытие метро в столице, он заявил, что "это последнее, что может быть".

Напомним, в Украине на 8:30 4 ноября зафиксировано уже 420 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - абсолютный антирекорд для страны в более чем 9,5 тысяч. За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 было зарегистрировано, в частности, в Киеве - 856 новых больных.

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