РПЦ не має канонічних прав на території України - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Україна не була, не є і не буде канонічною територією російської церкви. Про це заявив Президент України Петро Порошенко на Об'єднавчому соборі у Софії Київській, передає УНН.
Президент нагадав, що Вселенський патріарх остаточно проголосив незаконну московську анексію київської митрополії, здійсненої ще наприкінці 17 століття.
"Його все святістю було заявлено що російська православна церква не має канонічних прав щодо православної церкви в Україні. І що наша православна церква не має підпорядкування російській православній церкві. Наголошую, Україна не була, не є і не буде канонічною територією російської церкви", - заявив він.
Нагадаємо, Об'єднавчий собор триває вже понад три години. На Об'єднавчому соборі українських православних церков буде вирішуватися питання про створення єдиної незалежної Української православної церкви, ухвалення її статуту та голосування за предстоятеля церкви.
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