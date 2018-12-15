РПЦ не имеет канонических прав на территории Украины - Порошенко

Президент напомнил, что Вселенский патриарх окончательно провозгласил незаконную московскую аннексию киевской митрополии, осуществленную еще в конце 17 века.



"Его все святостью было заявлено что русская православная церковь не имеет канонических прав по православной церкви в Украине. И что наша православная церковь не имеет подчинения русской православной церкви. Подчеркиваю, Украина не была, не является и не будет канонической территорией русской церкви", - заявил он.



Напомним, Объединительный собор продолжается уже более 3 часа. На Объединительном соборе украинских православных церквей будет решаться вопрос о создании единой независимой Украинской православной церкви, принятие ее устава и голосования за предстоятеля церкви.



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