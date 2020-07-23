Розвиток водневої енергетики обговорила Буславець з президентом Швейцарії

Сторони обговорили перспективи поглиблення співпраці держав у сфері енергетики. Зокрема, на порядку денному були питання підвищення енергоефективності, безпеки енергопостачання, гнучкості електроенергетичної системи та збільшення частки відновлювальної енергії в енергетичному балансі, застосування новітніх технологій в атомній енергетиці та зменшення викидів вуглецю.

"Україна готова до розширення двостороннього співробітництва з Швейцарською Конфедерацією в енергетичній сфері та розвитку напрямків співпраці, що становлять взаємний інтерес для обох країн. Я бачу вагомий потенціал для розвитку співробітництва, зокрема у виробництві електроенергії з відновлюваних джерел, розвитку газового ринку та водневої енергетики. А також запровадження нових енергетичних технологій та поглиблення співробітництва між вченими у галузі енергетики", – зазначила Буславець.

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Міністерство також зацікавлено у розширенні співробітництва в реалізації ефективних фінансових інструментів, таких як створення фонду зелених інвестицій для фінансування проєктів декарбонізації економіки України.

"Окремо хочу зазначити, що ми розглядаємо перспективи розвитку водневої енергетики в Україні. Це перспективний напрямок "зеленої енергетики" і ми очікуємо на співпрацю з іноземними партнерами та залучення технічної допомоги при здійсненні ключових заходів з розвитку та інтеграції водневих технологій, що, зокрема, включатиме в себе розробку водневої концепції та реалізацію пілотних проектів", – наголосила в.о. міністра.

Буславець зазначила, що підвищення інвестиційної привабливості України є одним із пріоритетних напрямів державної політики у сфері енергетики.

"Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував на важливості залучення міжнародних партнерів та готовності забезпечити їм комфортні, зрозумілі та прозорі умови роботи в Україні. Ми вже здійснили запуск нових ринків електроенергії та газу, удосконалюємо процедури отримання ліцензій, активно здійснюємо корпоратизацію державних підприємств, імплементуємо вимоги європейських директив, вирішуємо проблемні питання у газовидобувній галузі. Впевнена, що енергетичний сектор стає більш сталим та зрозумілим для інвесторів", – наголосила очільниця українського Міністерства.

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Вона зазначила, що український ринок в сегменті технологій високоманеврової генерації та систем акумулювання енергії є надзвичайно перспективним та привабливим для залучення інвестицій. Обсяг такого ринку складає до 2 ГВт потужності.

"Ми бачимо перспективи посилення співпраці в гідроенергетиці. Найближчим часом ми плануємо розпочати реалізацію великих проектів будівництва гідроакумулюючих станцій Канівської ГАЕС і добудова 5-го і 6-го гідроагрегатів Дністровської ГАЕС. У нас багатий потенціал з розвитку малої гідроенергетики, і досвід Швейцарії є дуже корисним для України", – зазначила Буславець.

Сторони також обговорили перспективи співробітництва у сфері зменшення викидів вуглецю, розвитку мережевої інфраструктури в енергетиці, енергоефективності тощо.

"Енергоефективність є одним з наших пріоритетів. У нас є програма "теплих кредитів", ми розглядаємо можливості оснащення будівель пристроями обліку тепла, впровадження моніторингу теплозабезпечення. Важливим напрямком є підвищення енергоефективності в паливно-енергетичному комплексі. У нас дуже високі втрати в електричних мережах. Ми розробляємо концепцію Smart Grid технологій разом із нашими міжнародними партнерами. Плануємо реалізовувати проєкти з підвищення ефективності передавання електроенергії. Для нас є дуже цікавим науковий і практичний досвід Швейцарії стосовно вирішення цієї проблеми і подальших інвестицій в енергетичну мережеву інфраструктуру України", - наголосила Буславець.

Ключові напрями співпраці будуть обговорюватися на рівні експертів обох держав у робочому порядку з метою розроблення спільних проєктів та чітких пропозиції. Політичні питання двостороннього співробітництва будуть також винесені на обговорення під час чергового засідання спільної українсько-швейцарської комісії.