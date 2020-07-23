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Развитие водородной энергетики обсудила Буславец с президентом Швейцарии

Развитие водородной энергетики обсудила Буславец с президентом Швейцарии

Киев  •  УНН

 • 13517 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. И.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец встретилась с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой, которая также является министром окружающей среды, транспорта, энергетики и связи. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго, передает УНН.

Стороны обсудили перспективы углубления сотрудничества государств в сфере энергетики. В частности, на повестке дня были вопросы повышения энергоэффективности, безопасности энергоснабжения, гибкости электроэнергетической системы и увеличение доли возобновляемой энергии в энергетическом балансе, применение новейших технологий в атомной энергетике и уменьшение выбросов углерода.

"Украина готова к расширению двустороннего сотрудничества со Швейцарской Конфедерацией в энергетической сфере и развитию направлений сотрудничества, представляющих взаимный интерес для обеих стран. Я вижу значительный потенциал для развития сотрудничества, в частности в производстве электроэнергии из возобновляемых источников, развития газового рынка и водородной энергетики. А также внедрения новых энергетических технологий и углубления сотрудничества между учеными в области энергетики", - отметила Буславец.

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Министерство также заинтересовано в расширении сотрудничества в реализации эффективных финансовых инструментов, таких как создание фонда зеленых инвестиций для финансирования проектов декарбонизации экономики Украины.

"Отдельно хочу отметить, что мы рассматриваем перспективы развития водородной энергетики в Украине. Это перспективное направление "зеленой энергетики" и мы ожидаем сотрудничества с иностранными партнерами и привлечения технической помощи при осуществлении ключевых мероприятий по развитию и интеграции водородных технологий, что, в частности, будет включать в себя разработку водородной концепции и реализацию пилотных проектов", - отметила и.о. министра.

Буславец отметила, что повышение инвестиционной привлекательности Украины является одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере энергетики.

"Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал важность привлечения международных партнеров и готовности обеспечить им комфортные, понятные и прозрачные условия работы в Украине. Мы уже осуществили запуск новых рынков электроэнергии и газа, совершенствуем процедуры получения лицензий, активно осуществляем корпоратизации государственных предприятий, имплементируем требования европейских директив, решаем проблемные вопросы в газодобывающей отрасли. Уверена, что энергетический сектор становится более устойчивым и понятным для инвесторов", - отметила руководительница украинского Министерства.

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Она отметила, что украинский рынок в сегменте технологий высокоманевренных генераций и систем аккумулирования энергии является чрезвычайно перспективным и привлекательным для привлечения инвестиций. Объем такого рынка составляет до 2 ГВт мощности.

"Мы видим перспективы усиления сотрудничества в гидроэнергетике. В ближайшее время мы планируем начать реализацию крупных проектов строительства гидроаккумулирующих станций Каневской ГАЭС и достройку 5-го и 6-го гидроагрегатов Днестровской ГАЭС. У нас богатый потенциал по развитию малой гидроэнергетики, и опыт Швейцарии является очень полезным для Украины", - отметила Буславец.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в сфере уменьшения выбросов углерода, развитие сетевой инфраструктуры в энергетике, энергоэффективности и тому подобное.

"Энергоэффективность является одним из наших приоритетов. У нас есть программа "теплых кредитов", мы рассматриваем возможности оснащения зданий устройствами учета тепла, внедрение мониторинга теплообеспечения. Важным направлением является повышение энергоэффективности в топливно-энергетическом комплексе. У нас очень высокие потери в электрических сетях. Мы разрабатываем концепцию Smart Grid технологий совместно с нашими международными партнерами. Планируем реализовывать проекты по повышению эффективности передачи электроэнергии. Для нас является очень интересным научный и практический опыт Швейцарии по решению этой проблемы и дальнейших инвестиций в энергетическую сетевую инфраструктуру Украины", - подчеркнула Буславец.

Ключевые направления сотрудничества будут обсуждаться на уровне экспертов обеих стран в рабочем порядке с целью разработки совместных проектов и четких предложения. Политические вопросы двустороннего сотрудничества будут также вынесены на обсуждение в ходе очередного заседания совместной украинско-швейцарской комиссии.

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