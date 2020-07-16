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Міненерго залучило Світовий банк до стабілізації ситуації в енергетиці

Міненерго залучило Світовий банк до стабілізації ситуації в енергетиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Спеціальна місія фахівців Світового банку вивчає ситуацію в енергетиці України з метою знаходження найоптимальніших механізмів підтримки галузі, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міненерго.

Роботу місії, яку Світовий банк сформував на прохання в.о. Міністра енергетики Ольги Буславець і яка днями розпочала свою діяльність, обговорили під час зустрічі очільниці Міністерства з представниками фінансової інституції.

“Ми раді вітати рішення щодо організації окремої місії фахівців банку. Сподіваюсь, що під час роботи місії з фахівцями Міненерго, інших міністерств та регулятора, підприємств, буде знайдено оптимальний механізм підтримки енергетичної галузі. Буду всіляко сприяти роботі місії і надавати всю необхідну інформацію”, — наголосила Буславець.

Місія охоплює ключові системні питання, включаючи:

— вирішення проблем відновлюваної енергетики в контексті нової законодавчої бази для реструктуризації “зеленого тарифу”;

— раціоналізацію споживчих тарифів;

— комплексний план фінансового оздоровлення НЕК “Укренерго”;

— підтримку Світовим банком НЕК “Укренерго” в роботі над об’єднанням і синхронізацією з європейською енергосистемою;

— підтримку Світовим банком Оператора газотранспортної системи України в роботі над модернізацією інфраструктури Оператора ГТС.

У ході зустрічі в.о Міністра поінформувала представників Світового банку про ситуацію на ринку електроенергії, стан проходження у парламенті законопроєкту щодо нової моделі підтримки “зеленої” енергетики (проєкт закону “Про удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії” № 3658).

“Законопроєкт було прийнято у першому читанні. Також парламент проголосував за скорочення термінів подання поправок та альтернативних проєктів. Народні депутати подали велику кількість поправок, які зараз опрацьовують у секретаріаті профільного комітету Верховної Ради. Але Міністерство представило свою позицію, і ми будемо наголошувати на необхідності прийняття законопроєкту у тому варіанті, в якому він імплементує умови Меморандуму між Урядом та виробниками „зеленої“ електроенергії”, — зазначила Буславець.

Очільниця міністерства розповіла про наступні кроки зі стабілізації ситуації, що виникла на ринку через борги, та потенційний позитивний вплив від застосування нетарифних методів їх часткового покриття. Вона також додала, що Президент підписав рамковий закон, що дає можливість погасити борги, які виникли у попередній моделі ринку електроенергії, що існувала до липня 2019 року (Закон України “Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії” набув чинності 16 липня 2020 р.).

Сторони обговорили можливі механізми фінансової та експертної підтримки Світовим банком енергетичної галузі України та домовилися про подальшу спільну роботу в рамках місії Світового банку.

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