Минэнерго привлекло Всемирный банк к стабилизации ситуации в энергетике
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Специальная миссия специалистов Всемирного банка изучает ситуацию в энергетике Украины с целью нахождения оптимальных механизмов поддержки отрасли, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.
Работу миссии, которую Всемирный банк сформировал по просьбе и.о. министра энергетики Ольги Буславец и которая на днях начала свою деятельность, обсудили во время встречи руководительницы Министерства с представителями института.
"Мы рады приветствовать решение по организации отдельной миссии специалистов банка. Надеюсь, что во время работы миссии со специалистами Минэнерго, других министерств и регулятора, предприятий, будет найден оптимальный механизм поддержки энергетической отрасли. Буду всячески способствовать работе миссии и предоставлять всю необходимую информацию", - отметила Буславец.
Миссия охватывает ключевые системные вопросы, включая:
- решение проблем возобновляемой энергетики в контексте новой законодательной базы реструктуризации "зеленого тарифа";
- рационализацию потребительских тарифов;
- комплексный план финансового оздоровления НЭК "Укрэнерго";
- поддержку Всемирным банком НЭК "Укрэнерго" в работе над объединением и синхронизацией с европейской энергосистемой;
- поддержку Всемирным банком Оператора газотранспортной системы Украины в работе над модернизацией инфраструктуры Оператора ГТС.
В ходе встречи и.о. министра проинформировала представителей Всемирного банка о ситуации на рынке электроэнергии, состояние прохождения в парламенте законопроектуа о новой модели поддержки "зеленой" энергетики (проект закона "Об усовершенствовании условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" № 3658).
"Законопроект был принят в первом чтении. Также парламент проголосовал за сокращение сроков подачи поправок и альтернативных проектов. Народные депутаты подали большое количество поправок, которые сейчас разрабатывают в секретариате профильного комитета Верховной Рады. Но Министерство представило свою позицию, и мы будем подчеркивать необходимость принятия законопроекта в том варианте, в котором он имплементирует условия Меморандума между правительством и производителями "зеленой" электроэнергии", - отметила Буславец.
Руководительница министерства рассказала о следующих шагах по стабилизации ситуации, сложившейся на рынке из-за долгов, и потенциальном положительном влиянии от применения нетарифных методов их частичного покрытия. Она также добавила, что Президент подписал рамочный закон, дающий возможность погасить долги, возникшие в предыдущей модели рынка электроэнергии, существовавшей до июля 2019 года (Закон Украины "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии" вступил в силу 16 июля 2020 года).
Стороны обсудили возможные механизмы финансовой и экспертной поддержки Всемирным банком энергетической отрасли Украины и договорились о дальнейшей совместной работе в рамках миссии Всемирного банка.