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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 38255 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 110947 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102153 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102600 просмотра

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Минэнерго привлекло Всемирный банк к стабилизации ситуации в энергетике

Минэнерго привлекло Всемирный банк к стабилизации ситуации в энергетике

Киев  •  УНН

 • 14393 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Специальная миссия специалистов Всемирного банка изучает ситуацию в энергетике Украины с целью нахождения оптимальных механизмов поддержки отрасли, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Работу миссии, которую Всемирный банк сформировал по просьбе и.о. министра энергетики Ольги Буславец и которая на днях начала свою деятельность, обсудили во время встречи руководительницы Министерства с представителями института.

"Мы рады приветствовать решение по организации отдельной миссии специалистов банка. Надеюсь, что во время работы миссии со специалистами Минэнерго, других министерств и регулятора, предприятий, будет найден оптимальный механизм поддержки энергетической отрасли. Буду всячески способствовать работе миссии и предоставлять всю необходимую информацию", - отметила Буславец.

Миссия охватывает ключевые системные вопросы, включая:

- решение проблем возобновляемой энергетики в контексте новой законодательной базы реструктуризации "зеленого тарифа";

- рационализацию потребительских тарифов;

- комплексный план финансового оздоровления НЭК "Укрэнерго";

- поддержку Всемирным банком НЭК "Укрэнерго" в работе над объединением и синхронизацией с европейской энергосистемой;

- поддержку Всемирным банком Оператора газотранспортной системы Украины в работе над модернизацией инфраструктуры Оператора ГТС.

В ходе встречи и.о. министра проинформировала представителей Всемирного банка о ситуации на рынке электроэнергии, состояние прохождения в парламенте законопроектуа о новой модели поддержки "зеленой" энергетики (проект закона "Об усовершенствовании условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" № 3658).

"Законопроект был принят в первом чтении. Также парламент проголосовал за сокращение сроков подачи поправок и альтернативных проектов. Народные депутаты подали большое количество поправок, которые сейчас разрабатывают в секретариате профильного комитета Верховной Рады. Но Министерство представило свою позицию, и мы будем подчеркивать необходимость принятия законопроекта в том варианте, в котором он имплементирует условия Меморандума между правительством и производителями "зеленой" электроэнергии", - отметила Буславец.

Руководительница министерства рассказала о следующих шагах по стабилизации ситуации, сложившейся на рынке из-за долгов, и потенциальном положительном влиянии от применения нетарифных методов их частичного покрытия. Она также добавила, что Президент подписал рамочный закон, дающий возможность погасить долги, возникшие в предыдущей модели рынка электроэнергии, существовавшей до июля 2019 года (Закон Украины "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии" вступил в силу 16 июля 2020 года).

Стороны обсудили возможные механизмы финансовой и экспертной поддержки Всемирным банком энергетической отрасли Украины и договорились о дальнейшей совместной работе в рамках миссии Всемирного банка.

Украинские Национальные Новости

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