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Розвиток промисловості в Україні зупинений - експерт

Розвиток промисловості в Україні зупинений - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Розвиток української промислової політики зупинений. Створення ще в липні Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості жодним чином не відновило розвиток промисловості в країні. Про це УНН розповів народний депутат восьмого скликання, член комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва Геннадій Кривошея.

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“Розвиток української промислової політики по факту зупинений. І не відновлений навіть шляхом створення нового міністерства. Тож у нас має бути не просто створене міністерство — має бути сформована чітко структура, перед якою має стояти ряд завдань, обов’язки, зокрема, у сфері промисловості та виробництва, щоб це працювало. Однак за останні чотири місяці нічого не зроблено. Виникає питання — а навіщо тоді його було створювати? Може це була картинка для чогось?” — вважає експерт.

На його думку, розвиток промислової політики неможливий без розробки стратегії. Понад те, бездіяльність Кабміну закриває для українських виробників різних галузей промисловості європейський ринок.

“Для того, щоб розвивалася промислова політика — має бути стратегія. Сьогодні ж держава просто зупинилася у розвитку промислової політики. Український виробник чи то у галузі металургії, чи навіть машинобудівній, щоб продавати свій товар, наприклад, у ЄС, має платити подвійну ціну, щоб сертифікувати цей товар у тій чи іншій країні. І, фактично, це зупиняє нашого виробника долати ринок, хоча по ціні і по вартості наш виробник може легко долати європейський ринок. Але кожна така сертифікація коштує 20-30 тисяч грн в Україні, то у ЄС від 7 до 15 тисяч євро”, — розповів він.

На думку Кривошеї, саме в Кабміні повинні врегулювати ці всі питання. Але за майже п’ять місяців свого існування ні Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, ні його очільник віце-прем’єр-міністр Олег Уруський нічого поки що не зробили в напрямку формування промислової політики.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов наголосив на необхідності “вжиття невідкладних заходів до підвищення ефективності і результативності роботи Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України”. 

Раніше народна депутатка Олександра Устінова заявила, що Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості під керівництвом віце-прем’єр-міністра Олега Уруського вже близько п’яти місяців не виконує своїх прямих повноважень. 

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