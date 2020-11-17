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Развитие промышленности в Украине остановлено - эксперт

Развитие промышленности в Украине остановлено - эксперт

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Развитие украинской промышленной политики остановлено. Создание еще в июле Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности никоим образом не возобновило развитие промышленности в стране. Об этом УНН рассказал народный депутат восьмого созыва, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной политики и предпринимательства Геннадий Кривошея.

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"Развитие украинской промышленной политики по факту остановлено. И не восстановлено даже путем создания нового министерства. Поэтому у нас должно быть не просто создано министерство - должна быть сформирована четко структура, перед которой должен стоять ряд задач, обязанности, в частности, в сфере промышленности и производства, чтобы это работало. Однако за последние четыре месяца ничего не сделано. Возникает вопрос - а зачем тогда его было создавать? Может, это была картинка для чего-то?" - считает эксперт.

По его мнению, развитие промышленной политики невозможно без разработки стратегии. Более того, бездействие Кабмина закрывает для украинских производителей различных отраслей промышленности европейский рынок.

"Для того, чтобы развивалась промышленная политика - должна быть стратегия. Сегодня же государство просто остановилось в развитии промышленной политики. Украинский производитель или в области металлургии, или даже машиностроительной, чтобы продавать свой товар, например, в ЕС, должен платить двойную цену, чтобы сертифицировать этот товар в той или иной стране. И, фактически, это останавливает нашего производителя преодолевать рынок, хотя по цене и по стоимости наш производитель может легко преодолевать европейский рынок. Но каждая такая сертификация стоит 20-30 тысяч грн в Украине, то в ЕС от 7 до 15 тысяч евро", - рассказал он.

По мнению Кривошеи, именно в Кабмине должны урегулировать все эти вопросы. Но за почти пять месяцев своего существования ни Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, ни его глава вице-премьер-министр Олег Уруский ничего пока не сделали в направлении формирования промышленной политики.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул необходимость "принятия неотложных мер для повышения эффективности и результативности работы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины".

Ранее народный депутат Александра Устинова заявила, что Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности под руководством вице-премьера Олега Уруского уже около пяти месяцев не выполняет своих прямых полномочий.

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