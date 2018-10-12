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Розвідувальний альянс Five Eyes створює коаліцію для протидії Китаю – ЗМІ

Розвідувальний альянс Five Eyes створює коаліцію для протидії Китаю – ЗМІ

Київ • УНН

 • 19826 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. П’ять країн з розвідувального альянсу Five Eyes, до якого входять Австралія, Канада, Нова Зеландія, США та Велика Британія, з початку 2018 року обмінюються засекреченими даними про діяльність Китаю за кордоном з державами-однодумцями, передає УНН з посиланням на Reuters.

За інформацією видання, розширення співпраці альянсу Five Eyes з Німеччиною і Японією свідчить про зростаючий міжнародний опір китайським інвестиціям і намаганням втрутитися в життя інших країн.

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“Деякі з чиновників, які говорили на умовах анонімності через негласний характеру переговорів, сказали, що посилення співпраці є рівнозначним неформальному розширенню Five Eyes в тому, що стосується закордонного впливу”, — пише видання.

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Зазначається, що хоча в центрі уваги альянсу і союзників знаходиться Китай, переговори також зачіпають Росію.

Нагадаємо, США змінили ставлення до КНР і тепер схильні розглядати Пекін більшою мірою не як партнера в економічній сфері, а як конкурента.

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