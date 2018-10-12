Розвідувальний альянс Five Eyes створює коаліцію для протидії Китаю – ЗМІ

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. П’ять країн з розвідувального альянсу Five Eyes, до якого входять Австралія, Канада, Нова Зеландія, США та Велика Британія, з початку 2018 року обмінюються засекреченими даними про діяльність Китаю за кордоном з державами-однодумцями, передає УНН з посиланням на Reuters.