Разведывательный альянс Five Eyes создает коалицию для противодействия Китаю - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Пять стран из разведывательного альянса Five Eyes, в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, США и Великобритания, с начала 2018 года обмениваются засекреченными данными о деятельности Китая за рубежом с государствами-единомышленниками, передает УНН со ссылкой на Reuters.
По информации издания, расширение сотрудничества альянса Five Eyes с Германией и Японией свидетельствует о растущем международном сопротивлении китайским инвестициям и попыткой вмешаться в жизнь других стран.
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"Некоторые из чиновников, которые говорили на условиях анонимности из-за негласного характера переговоров, сказали, что усиление сотрудничества равнозначно неформальному расширению Five Eyes в том, что касается зарубежного влияния", - пишет издание.
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Отмечается, что хотя в центре внимания альянса и союзников находится Китай, переговоры также затрагивают Россию.
Напомним, США изменили отношение к КНР и теперь склонны рассматривать Пекин в большей степени не как партнера в экономической сфере, а как конкурента.