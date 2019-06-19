Розвідка: у лавах бойовиків зростає кількість "амністованих" в’язнів колоній
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. У передових підрозділах окупаційних військ на Донбасі зростає кількість військовослужбовців з числа колишніх в’язнів колоній, яких звільняють по амністії за згоду проходити військову службу. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута під час брифінгу, посилаючись на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
"Командування російсько-окупаційних військ вживає заходів для підтримання високої готовності передових підрозділів з’єднань і частин 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів ЗС РФ до застосування", - сказав речник Міноборони.
З його слів, окупанти запровадили практику проведення дострокових ротацій військовослужбовців, у яких відмічається зниження рівня морально-психологічного стану та небажання виконувати завдання на передових позиціях.
"Водночас, у передових підрозділах противника зростає кількість військовослужбовців з числа колишніх в’язнів колоній, яких звільняють по амністії за згоду проходити військову службу. При цьому, російські окупаційні адміністрації окремих засуджених мотивують т.зв. змінами у законодавстві, які дозволять поновлювати їх у позбавлених раніше військових званнях", - сказав Праута.
Як повідомляв УНН, минулої доби бойовики здійснили 34 обстріли позицій українських військових.