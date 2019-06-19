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Разведка: в рядах боевиков растет количество "амнистированных" заключенных колоний

Киев • УНН

 • 9627 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. В передовых подразделениях оккупационных войск на Донбассе растет количество военнослужащих из числа бывших заключенных колоний, которых освобождают по амнистии за согласие проходить военную службу. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута во время брифинга, ссылаясь на информацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

Разведка: в рядах боевиков растет количество "амнистированных" заключенных колоний

"Командование российско-оккупационных войск принимает меры для поддержания высокой готовности передовых подразделений соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов ВС РФ к применению", - сказал представитель Минобороны.

По его словам, оккупанты ввели практику проведения досрочных ротаций военнослужащих, у которых отмечается снижение уровня морально-психологического состояния и нежелание выполнять задания на передовых позициях.

"Вместе с тем, в передовых подразделениях противника растет количество военнослужащих из числа бывших заключенных колоний, которых освобождают по амнистии за согласие проходить военную службу. При этом, российские оккупационные администрации отдельных осужденных мотивируют т.н. изменениями в законодательстве, которые позволят возобновлять их в лишенных ранее воинских званиях", - сказал Праута.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки боевики совершили 34 обстрелы позиций украинских военных.

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