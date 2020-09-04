Розвідка: окупанти ведуть перевірку боєм нових снайперських гвинтівок

"Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ нарощує боєздатність з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК. Зокрема, цього тижня у підрозділах окупантів здійснювалась заміна несправних та з використаним ресурсом експлуатації зразків стрілецького озброєння та військової техніки, у т.ч. вантажних і броньованих автомобілів, які раніше були завезені з Росії на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях через неконтрольовані Україною ділянки кордону", - вказав речник МОУ з посиланням на дані ГУР.

Крім того, за даними розвідки, "у підрозділах противника проводилась перевірка боєм снайперських гвинтівок та кулеметів, які надійшли до з’єднань і частин окупаційних військ в рамках оновлення штатного стрілецького озброєння".

Нагадаємо, за даними Міноборони, порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків на Донбасі з початку поточної доби не фіксувалося.