ООС: ворожих порушень "режиму тиші" сьогодні не фіксувалося

"3 вересня та станом на 12 годину 4 вересня фактів порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано не було. На всіх ділянках фронту спостерігається режим тиші. Бойових втрат з боку підрозділів Об’єднаних сил немає", - повідомив речник МОУ.

З його слів, ситуація в районі проведення ООС залишається повністю контрольованою підрозділами зі складу Об’єднаних сил.

Додамо, від початку перемир'я, з 27 липня, на Донбасі місія ОБСЄ зафіксувала вже понад 900 порушень.