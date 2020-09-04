ООС: ворожих порушень "режиму тиші" сьогодні не фіксувалося
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків на Донбасі з початку поточної доби не фіксувалося. Про це заявив представник пресцентру Міністерства оборони України капітан Михайло Шаравара під час сьогоднішнього брифінгу, передає УНН.
"3 вересня та станом на 12 годину 4 вересня фактів порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано не було. На всіх ділянках фронту спостерігається режим тиші. Бойових втрат з боку підрозділів Об’єднаних сил немає", - повідомив речник МОУ.
З його слів, ситуація в районі проведення ООС залишається повністю контрольованою підрозділами зі складу Об’єднаних сил.
Додамо, від початку перемир'я, з 27 липня, на Донбасі місія ОБСЄ зафіксувала вже понад 900 порушень.