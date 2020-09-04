ООС: вражеских нарушений "режима тишины" сегодня не фиксировалось
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков на Донбассе с начала текущих суток не фиксировалось. Об этом заявил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара во время сегодняшнего брифинга, передает УНН.
"3 сентября и по состоянию на 12:00 4 сентября фактов нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано не было. На всех участках фронта наблюдается режим тишины. Боевых потерь со стороны подразделений Объединенных сил нет", - сообщил представитель МОУ.
По его словам, ситуация в районе проведения ООС остается полностью контролируемой подразделениями из состава Объединенных сил.
Добавим, с начала перемирия, с 27 июля, на Донбассе миссия ОБСЕ зафиксировала уже более 900 нарушений.