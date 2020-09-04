Разведка: оккупанты ведут проверку боем новых снайперских винтовок
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В подразделениях оккупантов на Донбассе проводят замену неисправного и устаревшего стрелкового оружия и военной техники, в том числе завезенной из России, проверку боем новых снайперских винтовок и пулеметов. Об этом со ссылкой на данные военной разведки сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара во время сегодняшнего брифинга, передает УНН.
"Командование оперативной группировки российских оккупационных войск наращивает боеспособность соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК. В частности, на этой неделе в подразделениях оккупантов осуществлялась замена неисправных и с использованным ресурсом эксплуатации образцов стрелкового вооружения и военной техники, в т. ч. грузовых и бронированных автомобилей, которые ранее были завезены из России на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях через неконтролируемые Украиной участки границы", - отметил представитель МОУ со ссылкой на данные ГУР.
Кроме того, по данным разведки, "в подразделениях противника проводилась проверка боем снайперских винтовок и пулеметов, поступивших в соединения и части оккупационных войск в рамках обновления штатного стрелкового вооружения".
Напомним, по данным Минобороны, нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков на Донбассе с начала текущих суток не фиксировалось.