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Разведка: оккупанты ведут проверку боем новых снайперских винтовок

Киев • УНН

 • 15999 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В подразделениях оккупантов на Донбассе проводят замену неисправного и устаревшего стрелкового оружия и военной техники, в том числе завезенной из России, проверку боем новых снайперских винтовок и пулеметов. Об этом со ссылкой на данные военной разведки сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара во время сегодняшнего брифинга, передает УНН.

Разведка: оккупанты ведут проверку боем новых снайперских винтовок

"Командование оперативной группировки российских оккупационных войск наращивает боеспособность соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК. В частности, на этой неделе в подразделениях оккупантов осуществлялась замена неисправных и с использованным ресурсом эксплуатации образцов стрелкового вооружения и военной техники, в т. ч. грузовых и бронированных автомобилей, которые ранее были завезены из России на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях через неконтролируемые Украиной участки границы", - отметил представитель МОУ со ссылкой на данные ГУР.

Кроме того, по данным разведки, "в подразделениях противника проводилась проверка боем снайперских винтовок и пулеметов, поступивших в соединения и части оккупационных войск в рамках обновления штатного стрелкового вооружения".

Напомним, по данным Минобороны, нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков на Донбассе с начала текущих суток не фиксировалось.

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