Розвідка НАТО: москва може пошкодити підводні кабелі в якості помсти
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. НАТО заявляє, що москва може пошкодити підводні кабелі в якості помсти. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Зазначається, що росія може пошкодити підводні кабелі, щоб покарати західні країни за підтримку України.
"Існує занепокоєння, що росія може націлитися на підводні кабелі та іншу критично важливу інфраструктуру, намагаючись деорганізувати життя Заходу, щоб отримати важелі впливу на ті країни, які забезпечують безпеку України", – сказав помічник генерального секретаря НАТО з питань розвідки та безпеки Девід Каттлер журналістам.
"росіяни зараз більш активні, ніж протягом багатьох років у цій сфері. росія активно картографує критичну інфраструктуру союзників як на суші, так і на морському дні", — додав він, підкресливши, що рф активізувала свою діяльність в Атлантиці.
Однак зазначається, що союзники по НАТО уважно стежать за російськими суднами, оснащеними датчиками, які можуть збирати електронну або акустичну інформацію з морського дна.
НАТО значно збільшила кількість кораблів, які патрулюють Північне та Балтійське моря після вибухів на Nord Stream, і створила осередок захисту критичної підводної інфраструктури.
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НАТО відкриє офіс у Японії для проведення консультацій в Індо-Тихоокеанському регіоні.
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