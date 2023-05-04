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Разведка НАТО: москва может повредить подводные кабели в качестве мести

Разведка НАТО: москва может повредить подводные кабели в качестве мести

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 мая. УНН. НАТО заявляет, что москва может повредить подводные кабели в качестве мести. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Отмечается, что россия может повредить подводные кабели, чтобы наказать западные страны за поддержку Украины.

"Существует беспокойство, что россия может нацелиться на подводные кабели и другую критически важную инфраструктуру, пытаясь деорганизовать жизнь Запада, чтобы получить рычаги влияния на те страны, которые обеспечивают безопасность Украины", – сказал помощник генерального секретаря НАТО по вопросам разведки и безопасности Дэвид Каттлер журналистам.

"россияне сейчас более активны, чем в течение многих лет в этой сфере. россия активно картографирует критическую инфраструктуру союзников как на суше, так и на морском дне", — добавил он, подчеркнув, что рф активизировала свою деятельность в Атлантике.

Однако отмечается, что союзники по НАТО внимательно следят за российскими судами, оснащенными датчиками, которые могут собирать электронную или акустическую информацию с морского дна.

НАТО значительно увеличила количество кораблей, патрулирующих Северное и Балтийское моря после взрывов на Nord Stream, и создала очаг защиты критической подводной инфраструктуры.

Напомним

НАТО откроет офис в Японии для проведения консультаций в Индо-Тихоокеанском регионе.

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