Розвідка: на Донбасі бойовиками розпочато використання невстановленого зразка лазерних приладів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, керівництво ЗС РФ продовжує використовувати тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей як полігон для випробування нових видів озброєння, боєприпасів та обладнання, що підвищує їх ефективність. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Міноборони.

Зокрема, з початку лютого ц.р. противником розпочато використання невстановленого зразка оптичних (лазерних) приладів, які спроможні уражати органи зору людини.

При цьому, зазначені прилади застосовуються військовослужбовцями ЗС РФ, які у січні ц.р. прибули з території Сирії для посилення снайперських підрозділів російських окупаційних військ.

Як повідомляв УНН з посиланням на дані розвідки, В ОРДЛО бойовикам на території "військових частин" та під час несення "служби" заборонили користуватися пристроями мобільного зв’язку через можливий витік інформації про їхню злочинну діяльність.

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