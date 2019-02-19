Розвідка: на Донбасі бойовиками розпочато використання невстановленого зразка лазерних приладів

Зокрема, з початку лютого ц.р. противником розпочато використання невстановленого зразка оптичних (лазерних) приладів, які спроможні уражати органи зору людини.



При цьому, зазначені прилади застосовуються військовослужбовцями ЗС РФ, які у січні ц.р. прибули з території Сирії для посилення снайперських підрозділів російських окупаційних військ.

Як повідомляв УНН з посиланням на дані розвідки, В ОРДЛО бойовикам на території "військових частин" та під час несення "служби" заборонили користуватися пристроями мобільного зв’язку через можливий витік інформації про їхню злочинну діяльність.