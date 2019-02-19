Разведка: на Донбассе боевиками начато использование неустановленного образца лазерных приборов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, руководство ВС РФ продолжает использовать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей как полигон для испытания новых видов вооружения, боеприпасов и оборудования, повышает их эффективность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
В частности, с начала февраля этого года противником начато использование неустановленного образца оптических (лазерных) приборов, способных поражать органы зрения человека.
При этом, указанные приборы применяются военнослужащими ВС РФ, в январе этого года прибыли с территории Сирии для усиления снайперских подразделений российских оккупационных войск.
Как сообщал УНН со ссылкой на данные разведки, в ОРДЛО боевикам на территории "военных частей" и во время несения "службы" запретили пользоваться устройствами мобильной связи из-за возможной утечки информации об их преступной деятельности.