Розтрата 10,3 млн грн: чинному посадовцю "Вінницяоблводоканал" повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Екскерівнику Олександру Чернятинському та чинному начальнику відділу капітального будівництва комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» Людмилі Григору повідомили про підозру у розтраті 10,3 млн грн бюджетних коштів, виділених на проведення реконструкції об’єктів механічного очищення очисних споруд каналізації Вінниці. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.
Як стало відомо УНН з власних джерел мова йде про ексдиректора підприємства "Вінницяоблводоканал" Олександра Чернятинського та начальнику відділу капітального будівництва комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» Людмилу Григорук.
Цитата
«16 жовтня 2023 року за погодження прокурорів САП детективи НАБУ спільно з СБУ повідомили про підозру у розтраті 10 млн грн бюджетних коштів, виділених на проведення реконструкції об’єктів механічного очищення очисних споруд каналізації м. Вінниця, колишньому керівнику та чинному начальнику відділу капітального будівництва комунального підприємства «Вінницяоблводоканал»», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що у межах досудового розслідування встановлено, що протягом листопада - грудня 2018 року товариством – виконавцем робіт поставлено на обʼєкт реконструкції обладнання на суму майже 18 млн грн. При цьому обладнання придбано виконавцем робіт у постачальників через підконтрольне товариство («прокладку»), із завищенням ціни майже у 2,6 рази.
«Вартість обладнання замовником прийнята з порушенням Правил визначення вартості будівництва без обґрунтування цін на відповідні ресурси. Як наслідок, виконавцем робіт було поставлено обладнання на 10,3 млн грн дорожче від ринкових цін», - зазначається в повідомленні.
В СПА зазначають, що частину отриманих від КП «Вінницяоблводоканал» бюджетних коштів товариство – виконавець робіт шляхом проведення безтоварних операцій та надання керівнику поворотної фінансової допомоги вивело в готівку для повернення посадовцям комунального підприємства у вигляді подяки за отримане замовлення (відкату).
Так, дії посадовців комунального підприємства кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата чужого майна, вчинена в особливо великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).
Доповнення
Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику Міністра юстиції України, який допустив розтрату майна на понад 10 млн грн.