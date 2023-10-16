Растрата 10,3 млн грн: действующему должностному лицу "Винницаоблводоканал" сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Экс-руководителю Александру Чернятинскому и действующему начальнику отдела капитального строительства коммунального предприятия «Винницаоблводоканал» Людмиле Григору сообщили о подозрении в растрате 10,3 млн грн бюджетных средств, выделенных на проведение реконструкции объектов механической очистки очистных сооружений канализации Винницы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.
Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет об экс-директоре предприятия "Винницаоблводоканал" Александре Чернятинском и начальнике отдела капитального строительства коммунального предприятия «Винницаоблводоканал» Людмиле Григорук.
Цитата
«16 октября 2023 года по согласованию прокуроров САП детективы НАБУ совместно с СБУ сообщили о подозрении в растрате 10 млн грн бюджетных средств, выделенных на проведение реконструкции объектов механической очистки очистных сооружений канализации г. Винница, бывшему руководителю и действующему начальнику отдела капитального строительства коммунального предприятия «Винницаоблводоканал»», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что в рамках досудебного расследования установлено, что в течение ноября - декабря 2018 года обществом – исполнителем работ поставлено на объект реконструкции оборудования на сумму почти 18 млн грн. При этом оборудование приобретено исполнителем работ у поставщиков через подконтрольное общество («прокладку»), с завышением цены почти в 2,6 раза.
«Стоимость оборудования заказчиком принята с нарушением Правил определения стоимости строительства без обоснования цен на соответствующие ресурсы. Как следствие, исполнителем работ было поставлено оборудование на 10,3 млн грн дороже рыночных цен», - отмечается в сообщении.
В СПА отмечают, что часть полученных от КП «Винницаоблводоканал» бюджетных средств общество – исполнитель работ путем проведения бестоварных операций и предоставления руководителю возвратной финансовой помощи вывело в наличные для возврата должностным лицам коммунального предприятия в виде благодарности за полученный заказ (отката).
Так, действия должностных лиц коммунального предприятия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата чужого имущества, совершенная в особо крупном размере, по предварительному сговору группой лиц, путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением).
Дополнение
Работники ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю министра юстиции Украины, который допустил растрату имущества на более 10 млн грн.