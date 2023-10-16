Растрата 10,3 млн грн: действующему должностному лицу "Винницаоблводоканал" сообщено о подозрении

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет об экс-директоре предприятия "Винницаоблводоканал" Александре Чернятинском и начальнике отдела капитального строительства коммунального предприятия «Винницаоблводоканал» Людмиле Григорук.

Цитата

«16 октября 2023 года по согласованию прокуроров САП детективы НАБУ совместно с СБУ сообщили о подозрении в растрате 10 млн грн бюджетных средств, выделенных на проведение реконструкции объектов механической очистки очистных сооружений канализации г. Винница, бывшему руководителю и действующему начальнику отдела капитального строительства коммунального предприятия «Винницаоблводоканал»», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в рамках досудебного расследования установлено, что в течение ноября - декабря 2018 года обществом – исполнителем работ поставлено на объект реконструкции оборудования на сумму почти 18 млн грн. При этом оборудование приобретено исполнителем работ у поставщиков через подконтрольное общество («прокладку»), с завышением цены почти в 2,6 раза.

«Стоимость оборудования заказчиком принята с нарушением Правил определения стоимости строительства без обоснования цен на соответствующие ресурсы. Как следствие, исполнителем работ было поставлено оборудование на 10,3 млн грн дороже рыночных цен», - отмечается в сообщении.

В СПА отмечают, что часть полученных от КП «Винницаоблводоканал» бюджетных средств общество – исполнитель работ путем проведения бестоварных операций и предоставления руководителю возвратной финансовой помощи вывело в наличные для возврата должностным лицам коммунального предприятия в виде благодарности за полученный заказ (отката).

Так, действия должностных лиц коммунального предприятия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата чужого имущества, совершенная в особо крупном размере, по предварительному сговору группой лиц, путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением).

Дополнение

Работники ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю министра юстиции Украины, который допустил растрату имущества на более 10 млн грн.