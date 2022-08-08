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Розстріляв багатоповерхівку у Чернігові: суд дав понад 10 років тюрми російському танкісту Кулікову

Розстріляв багатоповерхівку у Чернігові: суд дав понад 10 років тюрми російському танкісту Кулікову

Київ • УНН

 • 150990 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Деснянський районний суд Чернігова засудив до 10,5 років позбавлення волі російського танкіста Михайла Кулікова, який розстріляв багатоповерхівку у Чернігові. Про це повідомляє СБУ, передає УНН.

Цитата

«Старшого сержанта зс рф Михайла Кулікова визнано винним за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни) та засуджено до 10,5 років позбавлення волі. В основу обвинувального акту покладено доказову базу, зібрану слідчими СБУ», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що російський танкіст 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади зс рф 24 лютого у складі свого військового підрозділу перетнув державний кордон України зі сторони білорусі. Просуваючись у напрямку Чернігівщини, його танк обстрілював населені пункти.

«Зокрема зафіксовано, що 26 лютого 2022 року, виконуючи наказ командира, сержант вистрілив у 11-поверховий житловий будинок обласного центру, що не є військовою ціллю, а навпаки заселений виключно цивільними особами. У результаті прямого влучання осколково-фугасного танкового снаряду калібру 125 мм зруйновано декілька квартир», - зазначається в повідомленні.

Так, невдовзі після цього «влучного попадання» вояки ЗСУ підбили ворожий танк, а його екіпаж потрапив у полон.

«Наразі сержанта Михайло Куліков відбуватиме справедливе покарання. СБУ й надалі фіксуватиме злочини, які чинять окупаційні війська рф в Україні для притягнення до відповідальності усіх вояків рф, які вчинили злочини проти цивільних осіб», - зазначили в СБУ.

Доповнення

В червні окупант Куліков визнав свою провину у суді.

13 червня повідомлялося, що до суду направлено обвинувальний акт щодо оператора-навідника збройних сил росії Михайла Кулікова, якого підозрюють в обстрілі осколково-фугасним снарядом калібру 125 мм житлового будинку у Чернігові.

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