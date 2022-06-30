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Обстріл житлового будинку в Чернігові: окупант Куліков визнав свою провину у суді

Обстріл житлового будинку в Чернігові: окупант Куліков визнав свою провину у суді

Київ • УНН

 • 71739 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Оператор-навідник збройних сил росії Михайло Куліков, якого підозрюють в обстрілі осколково-фугасним снарядом калібру 125 мм житлового будинку у Чернігові визнав у суді свою провину. Про це УНН повідомляє з посиланням на Суспільне.

Деталі

Повідомляється, що засідання пройшло сьогодні, 30 червня, у Деснянському районному суді.

На запитання, чи визнаєте ви свою провину в обвинуваченні, Куліков відповів: "Так. Повністю? Так".

Це єдиний коментар Михайла Кулікова у судовому засіданні.

Деснянський районний суд Чернігова повідомляє, що після оголошення прокурором обвинувального акта був встановлений наступний порядок дослідження доказів: допит свідків, представника потерпілого, дослідження письмових документів, допит обвинуваченого та за потреби дослідження речових доказів.

В судовому засіданні були допитані свідки, що з’явилися. Також допитана представник потерпілого, яка пояснила, що пошкоджений будинок має статус житлового та жодної квартири в ньому для військовослужбовців не було передбачено.

"Наступне судове засідання відбудеться об 11:00 19 липня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Суспільне зазначає, що 19 липня, мають заслуховувати експертів у справі.

Доповнення

13 червня повідомлялося, що до суду направлено обвинувальний акт щодо оператора-навідника збройних сил росії Михайла Кулікова, якого підозрюють в обстрілі осколково-фугасним снарядом калібру 125 мм житлового будинку у Чернігові.

Українські Національні Новини

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